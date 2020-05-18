По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки

18 Май 2020 2020-05-18T14:19:24+03:00

Антикризисные меры ждут для тех, кто не уволил своих сотрудников

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Губернатор Андрей Травников в ходе заседания правительства рассказал о дополнительных мерах поддержки региональной экономики, принимаемых в связи с пандемией коронавируса.

Региональным правительством принято решение о продлении сроков уплаты платежей по налогу на имущество для организаций из пострадавших отраслей. Это коснется тех организаций региона, которые не попали под соответствующую статью по постановлению Правительства РФ. Право наступает при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы своих сотрудников.

Также, продлеваются сроки уплаты налога и авансовых платежей за первый и второй кварталы 2020 года по налогу на имущество для ряда организаций. Здесь речь идет об административно-деловых центрах, торговых центрах общей площадью свыше 3000 квадратных метров, офисах и объектов общепита. Это право появляется у тех организаций, которые предоставили отсрочку по платежам для своих арендаторов (не менее 50%), либо же снизили арендные платежи на 30% на ближайшие полгода.

Кроме того, от уплаты аренды предлагается освободить имущество, находящееся в государственной собственности региона, в связи с невозможностью использования в данный момент.

— Попрошу в кратчайший срок разработать нормативные документы, внести изменения в соответствующие процедуры, и немедленно приступить к реализации мер поддержки, — обратился ко всем руководителям министерств экономического блока губернатор Андрей Травников.

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