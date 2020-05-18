Новосибирца, совравшего о мине в администрации, оштрафовали на 180 тысяч рублей
В Новосибирске телефонного террориста осудили на три года лишения свободы условно. Мужчина сообщил о «минировании» Администрации Новосибирской области. Прибывшие на место полицейские осмотрели здание, но внутри ничего не нашли. А сотрудникам УФСБ быстро удалось найти звонившего.
— Им оказался некий 53-летний новосибирец Юрий Суховерков. Четвертого сентября прошлого года он выпивал вместе со своими друзьями, когда решил позвонить в экстренную службу с сообщением о минировании. Стоит отметить, что у мужчины уже имеется несколько судимостей, — сообщает источник КП-Новосибирск.
Сибиряк был признан виновным ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Центральным районным судом 15 мая этого года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на 3 года и штраф в 180 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU