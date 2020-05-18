Новосибирца, совравшего о мине в администрации, оштрафовали на 180 тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T12:39:35+03:00

В Новосибирске телефонного террориста осудили на три года лишения свободы условно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Кроме штрафа, мужчина получил три года лишения свободы условно

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В Новосибирске телефонного террориста осудили на три года лишения свободы условно. Мужчина сообщил о «минировании» Администрации Новосибирской области. Прибывшие на место полицейские осмотрели здание, но внутри ничего не нашли. А сотрудникам УФСБ быстро удалось найти звонившего.

— Им оказался некий 53-летний новосибирец Юрий Суховерков. Четвертого сентября прошлого года он выпивал вместе со своими друзьями, когда решил позвонить в экстренную службу с сообщением о минировании. Стоит отметить, что у мужчины уже имеется несколько судимостей, — сообщает источник КП-Новосибирск.

Сибиряк был признан виновным ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Центральным районным судом 15 мая этого года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на 3 года и штраф в 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU