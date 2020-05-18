Кражи, драки и конфликты пресечены

18 Май 2020 2020-05-18T12:34:44+03:00

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15 мая в 10.43 в супермаркете на улице Серафимовича мужчина пытался украсть балык красной рыбы, но был замечен работниками магазина. Они нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Прибывшие бойцы отняли у похитителя рыбину, вернули ее в магазин, после чего мужчину (по решению администрации учреждения) отпустили.

15 мая в 12.55 кнопка тревожной сигнализации была нажата в туберкулезном диспансере на улице Петропавловской. Охранник медучреждения вызвал группу быстрого реагирования в тот момент, когда двое посетителей, получивших отказ в приеме передачи больному, начали угрожать охраннику и оскорблять его. Приехавшие на вызов «гвардейцы» вывели нарушителей из больницы, попутно объяснив им, что из-за карантина прием продуктов временно не производится.

16 мая в 16.15 в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ поступил звонок от охранника банка, расположенного на улице Советской. Тот сообщил, что на охраняемой парковке банка группа молодых людей катается на самокатах, на просьбу удалиться не реагируют. Прибывшие бойцы ГБР выпроводили молодежь с парковки.

16 мая в 5.09 возле гастронома на улице Игарской подрались двое мужчин. Во время потасовки они случайно разбили витрину. Прибывшие на вызов «гвардейцы» разняли дерущихся, проконтролировали, чтобы нарушители возместили сумму причиненного ущерба (2 тысячи рублей), после чего отпустили их. А 17 мая в 9.17 рядом с этим же гастрономом произошла еще одна драка. В этот раз бойцы ГБР задержали пьяных драчунов и передали их в полицию.