Полпред СФО при участии энергетиков провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону

18 Май 2020 2020-05-18T12:32:06+03:00

В ходе совещания были проанализированы вопросы прохождения отопительного сезона 2019/20 года, а также обозначены задачи на предстоящий осенне-зимний период.

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15 мая 2020 года под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам готовности электросетевого комплекса регионов Сибири к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/21 года.

В ходе совещания были проанализированы вопросы прохождения отопительного сезона 2019/20 года, а также обозначены задачи на предстоящий осенне-зимний период.

Совещание проходило в режиме видеоконференции при участии представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы энергетики и ЖКХ, территориальных управлений Ростехнадзора, руководителей энергетических компаний округа. Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - на совещании представлял первый заместитель генерального директора - технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов.

На совещании было отмечено, что осенне-зимний период в регионах округа прошел в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали без сбоев, локальные аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.

Полпред отдельно подчеркнул, что подготовка к предстоящему отопительному сезону будет проходить в более сложных условиях, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим была поставлена задача спланировать работу по подготовке к ОЗП 2020/21 года с учетом всех противоэпидемических мер и обеспечить их выполнение. Ресурсоснабжающим организациям и органам власти регионов Сибири было отдельно поручено усилить работу с потребителями.

Подробнее на сайте полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.