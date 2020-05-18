«Вы что, совсем с ума сошли, сволочи»: появилось видео, как таксист сбил 80-летнюю пенсионерку

18 Май 2020 2020-05-18T11:50:48+03:00

В Новосибирске таксист сбил бабушку во дворе ее дома. Фото: стоп-кадр

Водитель сдавал назад, пожилая женщина этого не видела

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В соцсети опубликовали видео, на котором четко видно, как таксист сбил 80-летнюю пенсионерку.

Ролик размещен в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах водитель сдает назад и не видит пожилую женщину. Машина с силой врезается в бабушку, она шла к нему спиной.

Пенсионерка падает, из машины выбежал мужчина и женщина, по всей видимости, пассажирка. Они бросились на помощь бабушке, помогли ей встать.

— Вы что, совсем ума сошли сегодня, сволочи, — кричала пенсионерка. — Вы во всем виноваты, как же вы потихоньку ехали, если сбили меня. Разве так можно?

Пенсионерка отказалась от помощи и сказала, что позвонит мужу, потом она предупредила водителя, что будет обратится в полицию. Она осмотрела свои и колени и подошла к подъезду дома. После этого таксист сел в машину, снова сдал назад и уехал.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в ГИБДД разыскивают водителя, наехавшего на бабушку.

В Новосибирске таксист сбил бабушку во дворе ее дома."АСТ-54"

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ИСТОЧНИК KP.RU