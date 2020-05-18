«Видно из разных районов города»: новосибирцев напугал густой дым над ТЭЦ-2
В понедельник, 18 мая, новосибирцев взволновал густой дым над ТЭЦ-2. По словам очевидцев, его видели из разных районов города. Снимок дыма опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На фото четко видно задымление.
КП-Новосибирск обратилась за комментариями в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании».
— 18 мая в 13 часов на ТЭЦ-2 из-за дефекта на узле питания пришлось остановить котел №7. Это стало причиной выхода плотного дыма. В настоящее время ведется перезапуск оборудования, возможно кратковременное появление темного дыма в связи с розжигом котла №8. Сегодня до 19 часов котел выйдет на необходимые параметры работы, — рассказали в СГК.
В компании принесли извинения жителям города за доставленное беспокойство.
Напомним, накануне в Новосибирске произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубы на поверхность вырвала вода, проломив асфальт. Пострадал автомобиль, который стоял рядом.
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ИСТОЧНИК KP.RU