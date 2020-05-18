2020-05-18T11:26:34+03:00
Общество

«Видно из разных районов города»: новосибирцев напугал густой дым над ТЭЦ-2

В СГК рассказали, что произошло на территории теплоцентрали
Ульяна ДЖАНКОВА
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Над ТЭЦ-2 появился дым. Фото: «АСТ-54»Над ТЭЦ-2 появился дым. Фото: «АСТ-54»
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В понедельник, 18 мая, новосибирцев взволновал густой дым над ТЭЦ-2. По словам очевидцев, его видели из разных районов города. Снимок дыма опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На фото четко видно задымление.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании».

— 18 мая в 13 часов на ТЭЦ-2 из-за дефекта на узле питания пришлось остановить котел №7. Это стало причиной выхода плотного дыма. В настоящее время ведется перезапуск оборудования, возможно кратковременное появление темного дыма в связи с розжигом котла №8. Сегодня до 19 часов котел выйдет на необходимые параметры работы, — рассказали в СГК.

В компании принесли извинения жителям города за доставленное беспокойство.

Напомним, накануне в Новосибирске произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубы на поверхность вырвала вода, проломив асфальт. Пострадал автомобиль, который стоял рядом.

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В СГК рассказали, что произошло. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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