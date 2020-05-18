2020-05-18T11:11:38+03:00
Общество

Бабушка почти шесть лет искала внука, которого задушили и сожгли друзья

В компании произошел конфликт, из-за того, что парень принимал наркотики
Ульяна ДЖАНКОВА
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Друзья убили новосибирца за то, что он принимал наркотики.Друзья убили новосибирца за то, что он принимал наркотики.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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СК по Новосибирской области раскрыто убийство, совершенное в 2014 году. Как сообщили в ведомстве, почти шесть лет назад в полицию обратилась женщина с просьбой найти ее 23-летнего внука. Его объявили в розыск, но безрезультатно.

— Лишь в феврале этого года у правоохранительных органов появилась информация, после проверки которой, по подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет. Они признались, что убили парня, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

По версии следствия, ночью 5 октября 2014 года компания выпивала в гараже в Калининском районе. Мужчины поссорились. Один из друзей ударил 23-летнего новосибирца по голове молотком, а двое других задушили. Они вывезли тело в Мошковский район. Там, в лесу, они сожгли его, и останки закопали вместе с орудием убийства.

Сейчас следователями СКР назначены судебно-медицинская и судебно-молекулярная экспертизы.

Как стало известно КП-Новосибирск, причиной ссоры между друзьями стали наркотики, они в очередной раз отчитывали парня за то, что он увлекается запрещенными веществами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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