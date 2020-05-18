«Не одел ей шлем»: подросток уронил 20-летнюю девушку с мопеда

18 Май 2020 2020-05-18T10:27:51+03:00

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В ДТП на мопеде попали 17-летний парень и его 20-летня пассажирка. Авария случилась по дороге из деревни Озерки 6-е в сторону села Мамонтовое Каргатского района Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

— На мопеде «Альфа» лопнуло заднее колесо. В результате чего несовершеннолетний водитель, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет, а его двадцатилетняя пассажирка упала на проезжую часть, — рассказали в ведомстве.

Девушка ударилась об асфальт и обратилась за помощью к врачам. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирской области

Девушка ударилась об асфальт и получила травмы разной степени тяжести. За помощью она обратилась к врачам «Каргатская ЦРБ».

По факту ДТП, возбуждено дело об административном правонарушении. Оказалось, что пподротсок сел за руль мопеда без прав, а еще он был без шлема, без него была и пассажирка. А еще подросток не сообщил об аварии.

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