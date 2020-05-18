2020-05-18T09:44:25+03:00
Происшествия

«Он вез жену в больницу»: под Новосибирском пьяный мужчина снес бетонный столб

Опора упала прямо на машину, почти полностью раздавив ее
Надежда РЫЖКИНА
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Столб упал на машину раздавив ее.Столб упал на машину раздавив ее.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 18 мая, в поселке Сузун Новосибирской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» с наклейками такси не справился с управлением и врезаля в бетонный столб на улице Партизанской. Удар был такой силы, что опора упала прямо на крышу автомобиля, раздавив ее.

Об аварии сообщили подписчики группы «АСТ-54». По словам очевидца, от водителя доносился запах алкоголя, а также пострадали две пассажирки.

В ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что водитель, несмотря на наклейки машины, в такси не работал, в салоне была его жена.

— Мужчина приобрел машину буквально вчера, еще не успел снять наклейки. Он вез в больницу свою жену. Никто не пострадал. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.

ДТП оформляется с материальным ущербом, возраст супругов не установлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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