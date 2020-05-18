Пятеро заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 105 детей

18 Май 2020 2020-05-18T09:23:20+03:00

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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В понедельник, 18 мая, стало известно еще о пяти заболевших коронавирусом детях. Всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 105 детей.

За сутки в детскую больницу №3 привезли 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— За сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека. Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе — 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

В отделениях реанимации сегодня находятся 65 человек. На ИВЛ — 21 пациент.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режимы самоизоляции и повышенной готовности. Также жители региона обязаны носить маски в общественных местах. Но строгие меры, направленные на то, чтобы остановить распространение эпидемии, в области на прошлой неделе смягчили. Людям разрешили гулять в парках и скверах, но не большими компаниями. Также мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что возможно скоро откроют набережную для занятий спортом, массовых мероприятий там не будет, также пока не будут работать аттракционы.

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ИСТОЧНИК KP.RU