2020-05-18T09:03:31+03:00
Общество

«Отгоняла детеныша от семечек и лопала сама»: белочка, пристававшая к прохожим, развеселила соцсети

Зверек настойчиво требовал вкусностей и ни с кем ими не делился
Надежда РЫЖКИНА
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Белка ела семечки, а сама не хотела делиться с остальнымиБелка ела семечки, а сама не хотела делиться с остальными
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Жителей Академгородка рассмешила жадная белочка-попрошайка. Она настойчиво просила у прохожих дать ей вкусности. Активного зверька новосибирцы встретили на улице Иванова в микрорайоне «Щ».

Пройти мимо просто не было возможности. Прохожие ее кормили тыквенными семечками, взамен зверек дал себя погладить и даже снять на видео. При этом белочка отгоняла других животных от лакомства, даже своего детеныша.

— Она приставала к каждому прохожему, а другую белку не подпускала. Возможно, та была ее детенышем. Мы просто с семьей гуляли и наткнулись на белок, решили покормить тыквенными семечками. Кстати, на следующий день мы снова там гуляли, и она уже пустила своего бельчонка к нам. В тот раз почему-то решила пожадничать — рассказала КП-Новосибирск Светлана Фетисова.

Она рассказала, что для белочек в том районе обустроен целый сквер, там много домиков и кормушек, куда постоянно подсыпают еду, отчего белочка так вдруг проголодалась, непонятно.

Напомним, в начале мая в Новосибирске две девушки спасли бельчонка — он сломал лапки и замерзал в дупле. Его отвезли в реабилитационный центр.

Жадная белочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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