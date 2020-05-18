«Отгоняла детеныша от семечек и лопала сама»: белочка, пристававшая к прохожим, развеселила соцсети

18 Май 2020 2020-05-18T09:03:31+03:00

Белка ела семечки, а сама не хотела делиться с остальными

Зверек настойчиво требовал вкусностей и ни с кем ими не делился

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Жителей Академгородка рассмешила жадная белочка-попрошайка. Она настойчиво просила у прохожих дать ей вкусности. Активного зверька новосибирцы встретили на улице Иванова в микрорайоне «Щ».

Пройти мимо просто не было возможности. Прохожие ее кормили тыквенными семечками, взамен зверек дал себя погладить и даже снять на видео. При этом белочка отгоняла других животных от лакомства, даже своего детеныша.

— Она приставала к каждому прохожему, а другую белку не подпускала. Возможно, та была ее детенышем. Мы просто с семьей гуляли и наткнулись на белок, решили покормить тыквенными семечками. Кстати, на следующий день мы снова там гуляли, и она уже пустила своего бельчонка к нам. В тот раз почему-то решила пожадничать — рассказала КП-Новосибирск Светлана Фетисова.

Она рассказала, что для белочек в том районе обустроен целый сквер, там много домиков и кормушек, куда постоянно подсыпают еду, отчего белочка так вдруг проголодалась, непонятно.

Напомним, в начале мая в Новосибирске две девушки спасли бельчонка — он сломал лапки и замерзал в дупле. Его отвезли в реабилитационный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/779664" frameborder="0"></iframe> Жадная белочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU