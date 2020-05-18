Новосибирским медикам доплатят 729 миллионов рублей за работу с больными коронавирусом
В Новосибирскую область из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, направили 729 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказала депутат Госдумы РФ Вера Ганзя.
— Вся страна критиковала. Дошло до президента, который устроил разгон в регионах и в минздраве. Дело в том, что есть очень сложные формулы с разными параметрами, по которым распределяются деньги из федерального бюджета. В регионах берут рекомендации к руководству и таким же образом распределяют деньги среди получателей. Вот эта бюрократия как раз и дает сбои. В методике минздрава было четко прописано: платить по факту отработанного времени, а не за смену. Эти деньги выделили на один месяц. май. Но, конечно, того, что Новосибирской области выделили из федерального бюджета, недостаточно. По моим грубым подсчетам, надо раз в 10 больше, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск депутат Вера Ганзя.
Напомним, волна возмущений прокатилась по всей стране после того, как медики получили расчетные «квитки» за апрель. В них они не увидели обещанных доплат за работу с больными коронавирусом.
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