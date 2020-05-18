Новосибирским медикам доплатят 729 миллионов рублей за работу с больными коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T09:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирскую область из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, направили 729 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказала депутат Госдумы РФ Вера Ганзя.

— Вся страна критиковала. Дошло до президента, который устроил разгон в регионах и в минздраве. Дело в том, что есть очень сложные формулы с разными параметрами, по которым распределяются деньги из федерального бюджета. В регионах берут рекомендации к руководству и таким же образом распределяют деньги среди получателей. Вот эта бюрократия как раз и дает сбои. В методике минздрава было четко прописано: платить по факту отработанного времени, а не за смену. Эти деньги выделили на один месяц. май. Но, конечно, того, что Новосибирской области выделили из федерального бюджета, недостаточно. По моим грубым подсчетам, надо раз в 10 больше, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск депутат Вера Ганзя.

Напомним, волна возмущений прокатилась по всей стране после того, как медики получили расчетные «квитки» за апрель. В них они не увидели обещанных доплат за работу с больными коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дайте врачам то, что обещали»: депутата Госдумы возмутила недоплата медикам в регионах

Об этом Вера Ганзя написала в соцсетях (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU