«Рядом с собой везли велосипеды»: водитель сбил 6-летнего мальчика, который шел с дедушкой по «зебре»

18 Май 2020 2020-05-18T07:23:50+03:00

Водитель сбил 6-летнего мальчика, катившего рядом с собой велосипед. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск

Водитель утверждает, что пешеходы ехали через дорогу, а не шли

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В понедельник, 18 мая, в Калининском районе Новосибирска водитель на «Renault Logan» сбил 6-летнего мальчика. Он вместе с дедушкой переходил дорогу по «зебре». Как сообщают очевидцы пешеходы везли рядом с собой велосипеды, водитель настаивает, что пенсионер с внуком ехали на них через дорогу.

— Около 9:00 утра водитель 1958 года рождения двигался по улице Краузе со стороны улицы Гребенщикова в сторону улица Кочубея, в пути следования совершил наезд на ребенка, мальчика 2013 года рождения, который с ушибами доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

На месте работает экипаж ДПС, сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия

Госавтоинспекция города Новосибирска просит быть внимательнее. На улицах города появились велосипедисты и пешеходы на самокатах, соблюдайте скоростной режим, Будьте предельно внимательны.

Напомним, во дворе дома таксист сбил 80-летнюю пенсионерку, он сдавал назад и наезал на пожилую женщину, с места аварии он скрылся, бабушка осталась лежать на асфальте, пока ее не увезли медики в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU