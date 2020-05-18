2020-05-18T07:28:05+03:00
Общество

«Потерял работу и сильно расстроился»: под Новосибирском пропал мужчина с родинкой над верхней губой

У пострадавшего возможна потеря памяти, куда мог уйти — неизвестно
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина ушел из дома в Черепановском районе. Фото: «Лиза Алерт»Мужчина ушел из дома в Черепановском районе. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда в Новосибирске «Лиза Алерт» ищут 53-летнего Павлушкина Александра Васильевича. Он пропал 16 мая — вышел из дома в поселке Посевная и не вернулся. Куда мужчина мог уйти, родные не представляют: он страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

— Человек недавно потерял работу, это немного его напрягало, но никаких серьезных конфликтов дома не было, куда-то уезжать или уходить он не планировал. Вчера вечером мы выезжали на поиск ребенка в Искитимский район, оттуда несколько экипажей выехали к станции «Посевная». До 4 утра наши ребята осматривали территорию, проверяли все станции железной дороги, начиная от Черепанова до Новосибирска, в том числе вокзал Новосибирск-Главный. Опрос в темное время суток, к сожалению, проводить было невозможно. Пока что нет съемок с камер видеонаблюдения. Сейчас мы решаем вопрос по поводу выезда на расклейку ориентировок, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

У пропавшего особая примета — родинка над верхней губой. Его рост — 163 сантиметра, нормальное телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синее трико и черные туфли.

Если вы знаете, где может находиться Павлушкин Александр Васильевич, просьба позвонить по телефонам отряда “Лиза Алерт” 8-800-700-54-52 или полиции 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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