«В реанимации — 65 пациентов»: в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 71 человек

18 Май 2020 2020-05-18T06:46:53+03:00

В регионе еще 71 человек заболел коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в опрештабе региона

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В понедельник, 18 мая, стало известно о еще 71 зараженном коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе — 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались, — сообщили а оперштабе. — В отделениях реанимации сегодня находятся 65 человек. На ИВЛ — 21 пациент.

За сутки в детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом.

В регионе по-прежнему действует масочный режим. В масках нужно быть в общественных местах. В некоторых крупных супермаркетах на кассах покупателей без маски не рассчитывают. Но на прошлой неделе ограничительные меры смягчили. Новосибирцам разрешили гулять в парках, возможно, скоро откроют набережную для занятий спортом.

По прогнозу новосибирских математиков, пик заболеваемости в регионе придется на начало недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU