2020-05-18T06:40:00+03:00
Общество

«Милейший малыш!»: в зоопарке родился редкий котенок, который любит плавать

Красивое животное сняли на видео и показали новосибирцам
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирском зоопарке родился редкий котенок. Фото: стоп-кадрВ новосибирском зоопарке родился редкий котенок. Фото: стоп-кадр
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В новосибирском зоопарке родился малыш самки оцелота — один из видов мелких кошачьих. Котенок подрос и начал выходить на прогулку. В один из таких моментов его сняли на видео и показали новосибирцам.

— Оцелоты содержатся в Новосибирском зоопарке с 1973 года. Первые котята в нашем зоопарке родились в 1977. До того момента ни в одном из зоопарков СССР оцелоты не размножались. Оцелоты редко содержатся в неволе, и мы остаемся единственным из российских зоопарков, где можно увидеть малышей этого вида, рассказали в новосибирском зоопарке.

Новосибирцы умилились при виде необычного котика.

— Какой же он красивый!

— Милейший малыш!

Эти кошки — хищники. Они живут поодиночке, исключение — брачные сезоны. Этот хищник ведет ночной образ жизни. Днем он прячется от жары в дуплах деревьев. Животное оцелот очень хорошо лазает по деревьям и скалам, а также отлично плавает.

Известно, что оцелоты обладают редким и красивым окрасом, они будто мини-копия леопардов. Но из-за своей шубки, на них часто охотятся. Неконтролируемая охота в особо крупных размерах стала причиной практически полного исчезновения оцелотов.

В новосибирском зоопарке родился редкий котенок.Kivuli Kivuli

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ИСТОЧНИК KP.RU

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