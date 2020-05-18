«Поджидал ее в подъезде»: на сибирячку с ножом напал бывший возлюбленный

18 Май 2020 2020-05-18T06:47:52+03:00

Сибиряка задержали в его съемной квартире. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Мужчина испугался того, что натворил и сбежал, он несколько месяцев прятался в разных городах

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Новосибирские полицейские задержали 31-летнего мужчину: в июне 2019 года он напал с ножом на бывшую 26-летнюю сожительницу и отобрал ее мобильный телефон.

— Вечером 26-летнняя женщина зашла в подъезд дома на улице Забалуева. На лестничной площадке увидела бывшего сожителя. Внезапно мужчина повалил ее на пол, нанес несколько касательных ножевых ранений и забрал смартфон, после чего скрылся. Потерпевшую в множественными травмами отвезли в больницу, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступник решил скрыться от полиции и через несколько часов уехал из региона.

Правоохранительные органы объявили сибиряка в федеральный розыск. Наконец в мае 2020 года его нашли. Выяснилось, что обвиняемый переезжал с места на место на попутных автомобилях и сменил несколько городов. В ГУ МВД по области корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что это были города Красноярского и Алтайского краев.

После мужчина вернулся в Новосибирск — на съемной квартире его задержали оперативники.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас выясняют, совершал ли сибиряк другие преступления в регионе. В наказание его заключили под стражу.

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