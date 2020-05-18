2020-05-18T05:32:44+03:00
Происшествия

«Сдавал назад и не заметил»: таксист во дворе наехал на 80-летнюю пенсионерку и скрылся

Сейчас водителя ищут полицейские
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Калининском районе во дворе сбили пожилую женщину. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаВ Калининском районе во дворе сбили пожилую женщину. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В Калининском районе Новосибирск под колеса автомобиля попала 80-летняя пенсионерка. Все произошло во дворе дома №28 на улице Столетова. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— 17 мая в 18:32 водитель, двигаясь задним ходом по двору, наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. В результате женщина 1939 года рождения с травмой руки и ноги, была доставлена в больницу, — говорится в сообщении ГИБДД Новосибирска.

Как стало известно КП-Новосибирск, по предварительной информации автомобиль, наехавший на бабушку, был брендирован, как такси. Об этом сообщили очевидцы. Также они сообщили марку машины — «Hyundai Solaris». Водитель скрылся с места аварии, а пенсионерка осталась лежать на асфальте.

В ГИБДД просят откликнуться всех очевидцев ДТП по телефонам: 2322321 или 2322351.

Также в Госавтоинспекции обратили внимание, что в Новосибирске участились случаи наездов на пешеходов, в том числе несовершеннолетних внутри дворов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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