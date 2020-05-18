«Не поделили остановку»: в Новосибирск столкнулись автобус и троллейбус
В понедельник, 18 мая, в Новосибирске не поделили дорогу троллейбус №24 и автобус №97. Авария случилась у дома № 61 по улице Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали подписчики в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы рассказали, что все произошло у остановки «Учительская», но по чьей именно вине случилось столкновение, неизвестно.
В ГИБДД по городу сообщили, что в аварии никто из пассажиров и водителей не пострадал.
— ДТП оформляется с материальным ущербом, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.
Детали аварии, которые установят виновника, выясняют сотрудники правоохранительных органов.
По информации ГИБДД Новосибирска, никто не пострадалФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ИСТОЧНИК KP.RU