2020-05-18T05:27:49+03:00
Происшествия

«Не поделили остановку»: в Новосибирск столкнулись автобус и троллейбус

По информации ГИБДД Новосибирска, пассажиры не пострадали
Надежда РЫЖКИНА
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Авария произошла возле остановки «Учительская».Авария произошла возле остановки «Учительская».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 18 мая, в Новосибирске не поделили дорогу троллейбус №24 и автобус №97. Авария случилась у дома № 61 по улице Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали подписчики в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что все произошло у остановки «Учительская», но по чьей именно вине случилось столкновение, неизвестно.

В ГИБДД по городу сообщили, что в аварии никто из пассажиров и водителей не пострадал.

ДТП оформляется с материальным ущербом, — пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Детали аварии, которые установят виновника, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По информации ГИБДД Новосибирска, никто не пострадал Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По информации ГИБДД Новосибирска, никто не пострадалФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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