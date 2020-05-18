«Повезло, что людей рядом не было»: фонтан из воды и асфальта рванул из-под земли, засыпав иномарку

18 Май 2020 2020-05-18T04:59:23+03:00

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В Новосибирске на парковке рядом с домом №24/1 по улице Кошурникова прорвало трубу. Произошло это днем в воскресенье, 17 мая. Вода вырвалась из-под земли мощным потоком, как гейзер, пробив дорожное покрытие. По словам очевидцев, обломки асфальта и кирпичей засыпали несколько автомобилей. Сила потока была такой, что куски грунта долетели до камеры видеонаблюдения — она находилась на доме в несколько десятков метров. Видео с камеры появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По словам очевидцев, больше всего досталось автомобилю «Мазда», который стоял ближе всего к месту прорыва: у машины поврежден кузов.

КП-Новосибирск обратилась в «Сибирскую генерирующую компанию» с просьбой прокомментировать произошедшее.

— 17 мая в 16:30, в ходе гидравлических испытаний в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, произошел порыв магистрального трубопровода. Вода вышла на поверхность на парковке магазина на детской площадке возле домов № 24/1 и № 22/6 по улице Кошурникова.

Дефектный участок отключен, ведется ремонт, — ответили КП-Новосибирск в СГК.

В компании пояснили, что во всех зонах проведения гидравлических испытаний теплосетей есть объявления с просьбой быть осторожными и не оставлять у теплотрасс автомобили. Если причинен материальный ущерб, гражданская ответственность СГК застрахована.

Прорыв на Кошурникова.

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