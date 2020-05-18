2020-05-18T04:09:30+03:00
Общество

«Бомжей не нашли»: в мэрии отреагировали на сообщение о свалке у ГПНТБ и спящих на ней мужчинах

На бездомных пожаловалась сибирячка, которая теперь боится гулять в сквере
Надежда РЫЖКИНА
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В мэрии ответили, что мусор убрали, а мужчины куда-то ушли. Фото: «Инцидент Новосибирск»В мэрии ответили, что мусор убрали, а мужчины куда-то ушли. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В мэрии ответили на запрос КП-Новосибирск о свалке, которую устроили двое бездомных в сквере у ГПНТБ. На них пожаловалась сибирячка, которая из-за них боялась гулять в сквере.

В сообщении говорится, что администрация Октябрьского района навела порядок в зеленой зоне, а вот мужчин, устроивших бардак, на месте не было.

— При осмотре специалистом администрации Октябрьского района установлено, что свалка мусора расположена в границах сквера «Весна», лица без определенного места жительства по данному адресу отсутствуют. Администрация Октябрьского района города Новосибирска убрала мусор и навела порядок на территории, — ответили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города.

Напомним, бездомные живут и мусорят в сквере уже второй год. По их словам, мужчины вернулись в после того, как растаял снег, и не только устроили свалку, но и жгли костры. Сибиряки пытались навести в сквере порядок собственными силами, но потом все повторялось вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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