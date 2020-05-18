«Приезжают самосвалы и вываливают кучу битого асфальта»: новосибирцев возмутила свалка в центре города

18 Май 2020 2020-05-18T03:39:14+03:00

Новосибирцы не раз замечали самосвал, вываливающий строительный мусор на пустыре. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В соцсетях предположили, что эта свалка — фундамент под новую дорогу или дома

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Житель Новосибирска пожаловался, что на пустыре возле дома №9/1 по улице Военной устроили свалку. Напротив находится крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. Свалку устроили сразу с Ипподромской магистралью. В подтверждение своих слов он сфотографировал, как подъезжают самосвалы и посреди дня вываливают кучу битого асфальта на пустырь. Также мужчина указал на карте точное место несанкционированной свалки. Снимки опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Большие кучи битого асфальта и поребриков свалены в кучу, и самосвалы прибывают туда постоянно, — написал подписчик.

Новосибирцы в комментариях предположили, что, возможно, все законно. На том месте раньше было болото, наверное, кусками асфальта его решили окончательно закрыть, а может, скоро на том месте будет стройка.

— Там болото, которое чем-то надо отсыпать. Или запах тины приятнее?

— Хорошо, если отсыпают. Может, потом дорогу сделают.

— Если что, отсыпают они не мусор, а строительные отходы по типу кирпичей. Это делается для того, чтобы строить здания. Этот мусор, как основа здания, под фундамент. У нас так весь Новосибирск строят, — ответили в комментариях.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию мэрии города с просьбой прокомментировать ситуацию.

В центре города начала образовываться свалка.

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ИСТОЧНИК KP.RU