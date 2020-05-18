2020-05-18T03:08:15+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области COVID-19 заразились 1581.В Новосибирской области COVID-19 заразились 1581.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Справится с эпидемией коронавируса, пока не удается: это наглядно показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 мая 2020 года.

В регионе COVID-19 заразились 1581, из них 100 детей. 638 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

Онлайн-карта распространения коронавирус в регионе.

Онлайн-карта распространения коронавирус в регионе.

Из хороших новостей: новых районов с зараженными на карте нет. Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Маску необходимо носить в общественных местах. Но ряд ограничительных мер все-таки смягчили: теперь новосибирцу могут гулять в скверах и парках, возможно скоро для занятий спортом откроют набережную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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