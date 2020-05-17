2020-05-17T21:11:52+03:00
Дом. Семья

«Медведи тоже хотят есть»: сибирское село спасает передвижной зоопарк

Зверинцу запрещено работать в связи с коронавирусом, иуехать он тоже никуда не может
Татьяна СОЛОВОВА
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Медведей нужно хорошо кормить. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.Медведей нужно хорошо кормить. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.
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Под Новосибирском в неприятности попал передвижной зоопарк: об этом КП-Новосибирск рассказал депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

- Ко мне обратились жители Барабинска: их пугал рев животных, и они очень переживали, все ли со зверями в порядке, - объяснил Константин Терещенко. - Я поехал туда, чтобы все проверить.

В зоопарке - 16 животных и птицы. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

В зоопарке - 16 животных и птицы. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

Оказалось, что в зоопарке содержатся 16 животных и птиц: к примеру, три медведя, два тигра, пара волков, лев, обезьяны, барсук, павлин. Всех их надо кормить, но средств на это из-за вспышки коронавируса нет.

- Зоопарк проработал в Барабинске всего два дня, и вынужден был закрыться из-за режима самоизоляции, - рассказал КП-Новосибирск Константин Терещенко. - Уехать никуда зоопарк тоже не может.

Обезьяны - часть зоопарка. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

Обезьяны - часть зоопарка. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО.

Сейчас все село организовало сбор еды для животных: нужно и мясо, и фрукты, и овощи. Если и вы готовы помочь, то все подробности можно узнать по ссылке.

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Передвижной зоопарк в Барабинске попал в беду
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ИСТОЧНИК KP.RU

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