2020-05-17T19:01:56+03:00
Общество

Поиски пропавшего под Новосибирском школьника завершены

Спустя сутки мальчик сам вернулся домой
Татьяна СОЛОВОВА
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МАльчик сам вернулся домой. Фото: «Лиза Алерт».МАльчик сам вернулся домой. Фото: «Лиза Алерт».
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17 мая волонтеры и полиция Искитимкого района прочесывали окрестности поселка Чернореченнский: именно там пропал 13-летний школьник. Почему круглый отличник собрал в рюкзак вещи и исчез - до сих пор неясно. Но мальчишка поставил на уши всю область: на его поиски собрались волонтеры из Новосибирска.

И спустя несколько часов именно поисковика сообщили отличные новоости:

- Найден! Жив! - написали они в группе.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с волонтерами «Лиза Алерт», и вот, что они рассказали:

- Мальчик сам вернулся домой: с ним все в порядке, - заявили поисковики. - Сейчас он находится рядом с родными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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