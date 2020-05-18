Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 мая 2020 года составило 1581 человек

18 Май 2020 2020-05-18T02:24:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 мая 2020 года увеличилось: болезнь подтвердилась у 1581 человек, среди зараженных - 100 детей. Как сообщили в оперативном штабе Новосибирской области, 1421 пациент был госпитализирован в инфекционные больницы Новосибирска с подозрением на COVID-19. В том числе — больные с уже подтвержденным диагнозом.

Минздрав сообщил, что в отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 56 пациентов, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки еще четверо детей заболели коронавирусом.

По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 67 детей с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

За прошедшие сутки количество жертв коронавируса не изменилось. В регионе по прежнему 20 смертей от COVID-19 с начала вспышки заболевания.

Врачи каждый день выписывают домой пациентов, излечившихся от COVID-19. За прошедшие сутки больницы покинули 28 пациентов, они выздоровели от коронавируса. Всего в Новосибирской области проживают 638 человек, которые перенесли опасное заболевание.

На данный момент 2032 жителя Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14 287 человек с начала вспышки заболевания в регионе.

По информации на 18 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 73722 теста на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU