2020-05-17T15:06:15+03:00
Общество

«Сложил в рюкзак вещи и ушел»: под Новосибирском пропал школьник-отличник

Волонтеры из столицы Сибири выехали на поиски мальчика
Татьяна СОЛОВОВА
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Денис - круглый отличник. Фото: «Лиза Алерт».Денис - круглый отличник. Фото: «Лиза Алерт».
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Новосибирские волонтеры выехали на поиски 13-летнего мальчика – Дениса Дубровина. Школьник пропал 16 мая в поселке Чернореченский Искитимского района.

- Около шести вечера он из дома с рюкзаком, в который сложил вещи, - рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что мальчик – круглый отличник, никогда раньше не пропадал.

- Родные сначала искали сами, потом подключили нас, - продолжают волонтеры. - Сейчас выезжаем на место отдельными экипажами, соблюдая требования регионального правительства - строго в масках. Там кругом лес, болота - много работы предстоит.

Приметы Дениса такие: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы на голове сбриты, носит очки. Был одет в черный спортивный костюм со вставкой темно-зелёного цвета, темно-синие кроссовки, темно-синюю кепку-велосипедку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят связаться с полицией по тел. 02 или с волонтерами по тел. 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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