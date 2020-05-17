«Последний раз видели в центре»: в Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на плече

17 Май 2020 2020-05-17T13:07:40+03:00

От него нет вестей почти неделю

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Новосибирские полицейские простя помочь в поисках пропавшего сибиряка - 36-летнего Александра Попова.

- Известно, что мужчина жил в Калининском районе: он ушел из дома №12 по ул. Солидарности, и с тех пор о нем ничего неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Прметы пропавшего мужчины такие: рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, на левом плече - татуировка.

- Он был одет в черные кроссовки, черное трико, светлую футболку, - продолжают в ведомстве.

Всех, кто видел его после 11 мая или что-то знает о местонахождении Александра, просят позвонить в полицию по телефонам: (383) 232-21-45, 232-21-65, 8-913-768-77-43.

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ИСТОЧНИК KP.RU