2020-05-17T13:07:40+03:00
Общество

«Последний раз видели в центре»: в Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на плече

От него нет вестей почти неделю
Татьяна СОЛОВОВА
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Мужчина пропал 11 мая. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Мужчина пропал 11 мая. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
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Новосибирские полицейские простя помочь в поисках пропавшего сибиряка - 36-летнего Александра Попова.

- Известно, что мужчина жил в Калининском районе: он ушел из дома №12 по ул. Солидарности, и с тех пор о нем ничего неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Прметы пропавшего мужчины такие: рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, на левом плече - татуировка.

- Он был одет в черные кроссовки, черное трико, светлую футболку, - продолжают в ведомстве.

Всех, кто видел его после 11 мая или что-то знает о местонахождении Александра, просят позвонить в полицию по телефонам: (383) 232-21-45, 232-21-65, 8-913-768-77-43.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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