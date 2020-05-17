«Последний раз видели в центре»: в Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на плече
Новосибирские полицейские простя помочь в поисках пропавшего сибиряка - 36-летнего Александра Попова.
- Известно, что мужчина жил в Калининском районе: он ушел из дома №12 по ул. Солидарности, и с тех пор о нем ничего неизвестно, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Прметы пропавшего мужчины такие: рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, на левом плече - татуировка.
- Он был одет в черные кроссовки, черное трико, светлую футболку, - продолжают в ведомстве.
Всех, кто видел его после 11 мая или что-то знает о местонахождении Александра, просят позвонить в полицию по телефонам: (383) 232-21-45, 232-21-65, 8-913-768-77-43.
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ИСТОЧНИК KP.RU