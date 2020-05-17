«Не могут дышать 19 пациентов»: в Новосибирске коронавирус выявили еще у 70 человек

17 Май 2020 2020-05-17T07:53:05+03:00

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Оперативный штаб озвучил новую информацию о ситуации в Новосибирской области: за сутки коронавирус выявлен еще у 70 пациентов, четверо из них – дети.

С начала вспышки болезнь подтверждена уже у 1581 человека, в том числе у 100 детей. К сожалению, не у всех болезнь протекает легко:

- В реанимации находятся 56 человек, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. – 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: за сутки еще 28 пациентов выздоровели от коронавируса, и их отпустили домой. Всего с начала эпидемии выписали уже 638 человек.

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