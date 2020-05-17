Пьяный водитель устроил аварию на Большевистской: пострадала 4-летняя девочка

17 Май 2020 2020-05-17T07:22:50+03:00

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Ночью в воскресенье, 17 мая, возле дома №229 на улице Большевистской столкнулись две иномарки - Mercedes-Benz E-Klasse и Toyota Vista Ardeo.

- Около 00.06 27-летний водитель «Тойоты» поворачивал с Большевистской на Выборную. А 30-летний пьяный мужчина, не имеющий прав, ехал за рулём «Мерседеса» во встречном направлении, со стороны Бугринского моста, - рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Mercedes-Benz E-Klasse врезался в пассажирскую дверь иномарки: удар был такой силы, что пострадала маленькая пассажирка «Тойоты». Во время аварии она сильно ударилась головой.

- У 4-летней девочки диагностированы ушибы мягких тканей: после того, как ребенка осмотрели врачи, ее отпустили домой, - продолжают в ведомстве.

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

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