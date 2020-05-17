2020-05-17T06:04:28+03:00
Происшествия

Под Новосибирском автомобиль опрокинулся в кювет: водитель погиб

Его пассажирка серьезных травм не получила
Татьяна СОЛОВОВА
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Водитель в аварии погиб. Фото: ГИБДД Новосибирской области.Водитель в аварии погиб. Фото: ГИБДД Новосибирской области.
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Вечером в субботу, 16 мая, серьезная авария произошла в Колыванском районе: там на 21 километре автодороги К-12 около 20.30 опрокинулся автомобиль.

- 43-летний водитель на автомобиле «Ниссан Куб» ехал в направлении сена Вьюны и не справился управлением, - рассказали в ГИБДД Новосибирской области. - Его машина опрокинулась в кювет.

Увы, удар был такой сильный, что водитель получил крайне тяжелые травмы:

- Мужчина умер в больнице в 22.20 минут, - пояснили в ведомятве.

- Вместе с сибиряком ехала 43-летняя пассажирка: по предварительным данным, она была пьяна, никаких травм не получила.

На месте работаали сотрудники ГИБДД: им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и разобраться в причинах аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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