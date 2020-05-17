Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

17 Май 2020 2020-05-17T04:25:05+03:00

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные,

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Опасную болезнь в регионе пока победить, увы, не удалось: это наглядно показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года.

По данным оперативного штаба, диагноз подтвердился уже у 1511 человек, 96 из них - это дети. Всего в больницах Новосибирска находятся 1334 взролых пациента и 64 ребенка с подозрением на коранавирус, включая тех, у кого болезнь подтверждена.

Но есть и хорошие новости: новых районов с зараженными на карте не прибавилось. Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Также власти продлили и масочный режим, поэтому в транспорте и общественных местах сибиряки должны находиться в масках.

Карта распространения коронавируса.

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