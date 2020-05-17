2020-05-17T04:25:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные,
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Новосибирцев просят носить маски.Новосибирцев просят носить маски.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Опасную болезнь в регионе пока победить, увы, не удалось: это наглядно показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года.

По данным оперативного штаба, диагноз подтвердился уже у 1511 человек, 96 из них - это дети. Всего в больницах Новосибирска находятся 1334 взролых пациента и 64 ребенка с подозрением на коранавирус, включая тех, у кого болезнь подтверждена.

Но есть и хорошие новости: новых районов с зараженными на карте не прибавилось. Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Также власти продлили и масочный режим, поэтому в транспорте и общественных местах сибиряки должны находиться в масках.

Карта распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года составило 1511 человек
Сменила имидж: в зоопарке показали, как изменилась самка оленя после родов
«Он там весь день пролежал»: у подъезда высотки обнаружили мертвого мужчину
В Новосибирске на территории завода химконцентратов произошел пожар
Сбитая насмерть девушка убила пассажира «девятки»
Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку
СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом
«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса скончались два пенсионера
«Хотел пройти под проводами и задел их шеей»: 10-летний мальчик погиб от удара током
«Машина подскочила, и водитель выпал из окна»: стали известны подробности ДТП у метро «Золотая Нива»
«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 14511 человек