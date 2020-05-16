В Новосибирске на территории завода химконцентратов произошел пожар
В субботу, 16 мая, произошло происшествия, которое заставило поволноваться многих жителей Калининского района. Новосибирцы увидели дым территории Новосибирского завода химконцентратов, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 94.
Позже в МЧС по Новосибирской области подтвердили — в одном из зданий произошел пожар.
— Возгорание произошло в одноэтажном здании, где находилось масл. Огонь на площади 20 квадратных метров потушен. Пострадавших нет, информация по принадлежности здания уточняется, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
КП-Новосибирск связалась с представителем завода, чтобы уточнить в каком здании произошел пожар.
— Возгорание произошло в здании, которое мы сдаем в аренду. Это не производственное помещение НЗХК. Туда поехал руководитель, который отвечает за использование зданий, — прокомментировал Начальник отдела по связям с общественность НЗХК Сергей Гурьянов.
Известно, что те, кто снимал здание, где произошло возгорание, занимались переплавкой металлолома.
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ИСТОЧНИК KP.RU