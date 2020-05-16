Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года составило 1511 человек

16 Май 2020 2020-05-16T19:43:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 мая 2020 года выросло до 1511 человек, среди зараженных — 96 детей. По данным оперативного штаба Новосибирской области, 1334 пациентов госпитализированы в инфекционные больницы Новосибирска с подозрением на COVID-19. В их числе — больные с уже подтвержденным диагнозом.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находится 61 пациент, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки еще пятеро детей заболели коронавирусом.

По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 64 ребенка с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Двое пожилых мужчин стали жертвами коронавируса в Новосибирской области: скончались 67-летний и 77-летний пациенты. Общее количество смертей от коронавируса составляет 20 человек.

В новосибирских больницах продолжает расти число излечившихся пациентов. За прошедшие сутки врачи выписали домой сразу 83 пациента, они выздоровели от коронавируса. Теперь в Новосибирской области 610 человек, которые перенесли опасное заболевание.

На данный момент 1985 жителей Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Для 14 071 человек снят домашний карантин.

По информации на 17 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 71892 теста на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU