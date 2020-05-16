2020-05-16T11:12:29+03:00
Общество

Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку

Мужчина сдавал назад и не заметил ребенка
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Полицейские нашли водителя, сбившего двухлетнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДДПолицейские нашли водителя, сбившего двухлетнюю девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД
Изменить размер текста:

Полицейские нашли водителя, который сбил 2-летнюю девочку во дворе дома № 6 по улице Менделеева. Это произошло в обед 12 мая.

— Им оказался 29-летний мужчина. Он был доставлен в полицию для дачи показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, водитель не скрывался с места ДТП, он сам отвез ребенка в больницу. Как рассказали в полиции, этого делать было нельзя, необходимо было вызвать «скорую» и ГИБДД.

О ДТП сотрудникам Госавтоинспекции сообщили врачи. Известно, что в момент, когда машина наехала на ребенка, она была с няней.

Напомним, девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. У нее диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад.

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу, а водитель с места аварии сбежал. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку
СК и прокуратура проверят, правильно ли новосибирским медикам начислили выплаты за больных коронавирусом
«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса скончались два пенсионера
«Хотел пройти под проводами и задел их шеей»: 10-летний мальчик погиб от удара током
«Машина подскочила, и водитель выпал из окна»: стали известны подробности ДТП у метро «Золотая Нива»
«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 14511 человек
«Схватил и пытался повалить меня на землю»: в Новосибирске на девушку напал насильник во время прогулки
Миниатюрные сосны и редкие цветы: что можно увидеть в восточном парке в ботсаду
В Новосибирске протестируют новое средство для борьбы с пылью
«А кто платить будет?»: сибиряк на «Ладе» протаранил две машины и сбежал
«Оставила квартиру открытой»: в Новосибирске пропала 82-летняя бабушка в бордовом халате
«Родители были рядом»: в Новосибирске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
«Она два дня бродила по городу»: волонтеры рассказали о поисках 72-летней пенсионерки
«У него тяжелые травмы»: под Новосибирском иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
Мэрия Новосибирска готова отсрочить платежи для предпринимателей
Андрей Травников: «Мы настроены на победу»
Ученые: «Рак у Завортнюк можно вылечить вирусом»
Помощь при инсульте и инфаркте: новая рентген-операционная принимает пациентов
Уехал утром на машине: в Новосибирске пропал таксист в голубой рубашке
Общественная палата обсудила вопросы разработки региональных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
«Дайте врачам то, что обещали»: депутата Госдумы возмутила недоплата медикам в регионах
«Позвони мне по-хорошему!»: сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у «Мерседеса»
«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад
Погода в Новосибирске на выходных: что ждёт столицу Сибири
День города в Новосибирске 2020: в мэрии объяснили, будет ли он
Когда откроют набережную в Новосибирске: в мэрии объяснили, сколько еще ждать