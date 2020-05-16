Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку

16 Май 2020 2020-05-16T11:12:29+03:00

Мужчина сдавал назад и не заметил ребенка

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Полицейские нашли водителя, который сбил 2-летнюю девочку во дворе дома № 6 по улице Менделеева. Это произошло в обед 12 мая.

— Им оказался 29-летний мужчина. Он был доставлен в полицию для дачи показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, водитель не скрывался с места ДТП, он сам отвез ребенка в больницу. Как рассказали в полиции, этого делать было нельзя, необходимо было вызвать «скорую» и ГИБДД.

О ДТП сотрудникам Госавтоинспекции сообщили врачи. Известно, что в момент, когда машина наехала на ребенка, она была с няней.

Напомним, девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. У нее диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU