Стало известно, почему с места ДТП скрылся водитель, сбивший 2-летнюю девочку
Полицейские нашли водителя, который сбил 2-летнюю девочку во дворе дома № 6 по улице Менделеева. Это произошло в обед 12 мая.
— Им оказался 29-летний мужчина. Он был доставлен в полицию для дачи показаний и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как удалось выяснить КП-Новосибирск, водитель не скрывался с места ДТП, он сам отвез ребенка в больницу. Как рассказали в полиции, этого делать было нельзя, необходимо было вызвать «скорую» и ГИБДД.
О ДТП сотрудникам Госавтоинспекции сообщили врачи. Известно, что в момент, когда машина наехала на ребенка, она была с няней.
Напомним, девочку госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. У нее диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.
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ИСТОЧНИК KP.RU