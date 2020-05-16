«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов
За последние сутки по данным оперштаба правительства Новосибирской области коронавирусом нашли у 64 человек. Но есть и хорошая новость, число выздоровевших людей гораздо превысило количество больных коронавирусом. Из больницы выписали 83 пациента. Если вчера разрыв был всего на одного человека, то сегодня — уже 19.
— Всего в регионе 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 — дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались. За сутки умерли двое пенсионеров — мужчины, одному — 67 лет, другому — 77 лет, — рассказали в оперштабе.
По-прежнему в инфекционном госпитале есть тяжелые пациенты. В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.
Напомним, накануне стало известно о смерти двух пенсионерок.
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ИСТОЧНИК KP.RU