«Уже больше полутора тысячи больных»: в Новосибирской области коронавирус нашли еще у 64 пациентов

16 Май 2020 2020-05-16T08:03:59+03:00

В Новосибирской области коронавирусом заразились более полутора тысячи человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но число выздоровевших от коронавируса за сутки гораздо больше

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За последние сутки по данным оперштаба правительства Новосибирской области коронавирусом нашли у 64 человек. Но есть и хорошая новость, число выздоровевших людей гораздо превысило количество больных коронавирусом. Из больницы выписали 83 пациента. Если вчера разрыв был всего на одного человека, то сегодня — уже 19.

— Всего в регионе 1511 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 96 — дети. 610 человек выздоровели, 20 пациентов скончались. За сутки умерли двое пенсионеров — мужчины, одному — 67 лет, другому — 77 лет, — рассказали в оперштабе.

По-прежнему в инфекционном госпитале есть тяжелые пациенты. В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

Напомним, накануне стало известно о смерти двух пенсионерок.

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ИСТОЧНИК KP.RU