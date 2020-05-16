В Новосибирской области от коронавируса скончались два пенсионера

16 Май 2020 2020-05-16T07:54:40+03:00

От коронавируса в Новосибирской области умерли еще двое пенсионеров, теперь это мужчины. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В субботу, 16 мая, стало известно еще о двух умерших от коронавируса пенсионерах. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— За сутки скончались 2 человека. Это двое мужчин: одному — 67 лет, другому — 77 лет. Также коронавирус выявили еще у 64 человек. Из больницы выписали — 83 пациент, — рассказали в оперштабе. — В отделениях реанимации находится 61 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

Общее количество умерших от коронавируса за все время эпидемии в регионе умерли 20 человек, а общее число заболевших превысило полутора тысячи — 1511 человек.

Напомним, накануне по данным оперштаба от коронавируса умерли две пенсионерки, им было 68 лет и 71 год.

КП-Новосибирск ранее писала об умершем трубаче оперного театра. Он попал в реанимацию с коронавирусом, но его смогли вылечить от инфекции, но болезнь сильно повредила внутренние органы, в том числе и сердце. Мужчина скончался в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU