«Машина подскочила, и водитель выпал из окна»: стали известны подробности ДТП у метро «Золотая Нива»

16 Май 2020 2020-05-16T06:33:02+03:00

Все произошло на глазах сибирячки Юлии, она в это время стояла на запрещающий сигнал светофора

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска по имени Юлия рассказала КП-Новосибирск, как произошла аварии, в которой таксист влетел в крышу станции метро «Золотая Нива».

— Я стояла на перекрестке, ждала, когда загорится зеленый свет. Вижу, что со стороны Березовой роще на огромной скорости летит такси, не сбавляя темпов, он начал входить в поворот в сторону улицы Никитина, не заметил встречный автомобиль и столкнулся с ним, — рассказала Юлия. — Он высоко подлетел, начал приземляться, врезался в забор, наскочил на крышу станции метро, она ему стала будто трамплином, он перевернулся. Водитель тут же выпал из окна. Тут же подбежали люди и стали ему помогать. Выглядело это жутко, произошло все очень быстро, до сих пор в голове не укладывается. Переживала и за то, что вдруг там есть пассажиры, и за самого парня.

Также по словам Юлии, хорошо, что прохожие быстро среагировали и оттащили водителя от машины, так как она встала боком и угрожала вот-вот завалиться прямо на таксиста.

Напомним, рано утром в субботу на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова произошла жуткая авария. Таксист влетел в станцию метро и перевернулся. По словам очевидцев, мужчина в тяжелом состоянии, он стонал, его госпитализировали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро.

Очевидцы сообщат, что водитель жив, но получил серьезные травмы. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU