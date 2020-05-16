2020-05-16T05:45:47+03:00
Происшествия

«Он в тяжелом состоянии, сильно стонал»: таксист перевернулся и влетел в станцию метро

Очевидцы сообщат, что водитель жив, но получил серьезные травмы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель такси перевернулся и влетел в станцию метро. Фото: «АСТ-54»Водитель такси перевернулся и влетел в станцию метро. Фото: «АСТ-54»
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Рано утром в субботу, 16 мая, на перекрестке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова произошло страшное ДТП. Белый седан Renault вылетел с дороги, пробил ограждение и влетел в крышу станции метро «Золотая Нива». К счастью, в этот момент рядом не было пешеходов. Рядом стоит еще один поврежденный автомобиль, у него помят капот.

— Сейчас мимо проходила. Мужчину на носилки загружали и в «скорую». Он в очень плохом состоянии, но признаки жизни подавал, сильно стонал, части машину валяются по всем перекрестку, там ограждение снесено, повреждена крыша станции метро, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, девушка шла мимо.

Также очевидцы сообщают, что перед тем, как влететь в станцию метро, автомобиль подбросило.

— Это было на моих глазах, он высоко подлетел, — рассказала уже другой очевидец Юлия.

В полиции КП-Новосибирск прокомментировали аварию.

— В аварии пострадал один человек, водитель такси, он госпитализирован в больницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Детали аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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