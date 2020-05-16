2020-05-16T05:01:38+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Районы, где у сибиряков обнаружили инфекцию: последние данные на 16 мая 2020 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области впервые количество выздоровевших пациентов от коронавируса превысило число заболевших за сутки.В Новосибирской области впервые количество выздоровевших пациентов от коронавируса превысило число заболевших за сутки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области впервые количество выздоровевших пациентов за сутки превысило число заболевших коронавирусом: 72 выздоровели, у 71 человека обнаружили инфекцию.

Новых районов на карте распространения COVID-19 не появилось.

— В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую, 1 — в Куйбышевскую ЦРБ.

На онлайн-карте распространения коронавируса отмечены Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие коронавирусом есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

На карте распространения коронавируса новых районов нет.

На карте распространения коронавируса новых районов нет.

Теперь общее количество заболевших COVID-19 — 1447 человек. За сутки диагноз коронавируса подтвердился еще у семерых детей. Всего за время эпидемии инфекцию подхватил 91 ребенок.

Среди умерших — 18 человек. Сразу две пенсионерки скончались в инфекционном госпитале.

Ранее КП-Новосибирск уже писала, что одним из умерших стал трубач из оперного театра, но в статистику он не попал. Музыкант умер после того, как выздоровел от коронавируса, но инфекция повредила многие жизненно важные органы мужчины, в том числе и сердце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
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