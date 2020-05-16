«Схватил и пытался повалить меня на землю»: в Новосибирске на девушку напал насильник во время прогулки

16 Май 2020 2020-05-16T01:45:05+03:00

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В Первомайском районе Новосибирска на девушку напал насильник. Однако ей удалось отбиться от него и сбежать. Теперь сама она признается, что боится выходить на улицу и хочет предупредить об опасности других девушек.

— 8 мая в десятом часу вечера я шла от остановки Приобские Электросети, и в районе остановки Медицинский центр на меня напал мужчина. Я была в наушниках: в этом месте я часто бегала по вечерам или гуляла, мне было спокойно. Но в тот день у меня сразу появилось какое-то странное предчувствие, я выключила музыку на телефоне и обернулась назад. И я увидела, что кто-то бежит. Особо я значения этому не придала, подумала, что человек так же, как я, наверное, занимается спортом. Но музыку на телефоне я так и не включила: у меня было странное чувство. И тут спустя минуты две меня схватили сзади и попытались повалить на землю, — рассказала изданию Сибкрай.ru жертва нападения Ирина Тихомирова. — Я вырывалась, выставляла вперед руки. Мужчина говорил что-то на другом языке, я ничего не понимала. А вокруг не было не души. В момент, когда он схватил меня за грудь, у меня сработала реакция, и я ударила его в челюсть. Я раньше занималась тяжелой атлетикой, у меня сильные руки. И я рванула бежать. Догнать он меня не смог, но пытался преследовать. Когда я добежала до гаражей, то увидела там мужчину. Я сразу кинулась к нему, стала кричать, что на меня напали, просить помощи. А мой преследователь в это время видимо заметил постороннего и убежал. Я еще минут пятнадцать пыталась отдышаться и успокоиться. Домой меня проводила какая-та пара: я видела их, когда только вышла на прогулку, они бежали мне на встречу. А сейчас, получается, возвращались назад и встретили меня.

Девушка утверждает, что хорошо запомнила, как выглядел напавший на нее мужчина: рост — порядка 165 сантиметров (как и у жертвы), телосложение худощавое, мягкие черты лица, прямой нос, темные глаза и волосы. Был одет в старые черные спортивные штаны, потрепанную черную куртку и шапку. В руках у него был синий или черный пакет.

Ирина написала о случившемся пост в соцсетях, в группу Вконтакте «Подслушано Первомайка», чтобы предупредить о возможной опасности других девушек. Однако многие подписчики паблика не поверили словам девушки, решив, что это сообщение — очередной фейк. Ведь, по мнению сибиряков, если бы это была правда, то Ирина сразу же написала бы заявление в полицию. Но сама девушка признается, что для нее это сейчас не так-то просто.

— Заявления я пока в полицию не подавала. Я здесь не местная, практически никого не знаю и боюсь потеряться. Да и вообще, после того случая, у меня есть какой-то страх выходить на улицу, — признается Ирина.

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