2020-05-16T01:08:43+03:00
Общество

Миниатюрные сосны и редкие цветы: что можно увидеть в восточном парке в ботсаду

«Парк Бонсай» был основан в 1998 году кандидатом биологических наук, дизайнером и путешественником Юрием Овчинниковым
Галина СИМОНОВА
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«Парк Бонсай» — это восточный сад, расположенный среди сибирских берез и сосен в Центральном сибирском ботаническом саду.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»«Парк Бонсай» — это восточный сад, расположенный среди сибирских берез и сосен в Центральном сибирском ботаническом саду.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»
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В этом году погода радует новосибирцев теплыми деньками, и все больше людей спешат воспользоваться послаблениями в режиме самоизоляции и выбраться на прогулку в парк или сквер. Однако пока что в городе открыты еще не все излюбленные сибиряками места для отдыха. Ну а для тех, кто после окончательной отмены самоизоляции захочет полюбоваться природой где-нибудь в необычном месте, рассказываем про парк с миниатюрными деревьями в местном ботсаду.

Основан этот музей под открытым небом был в 1998 году Юрием Овчинниковым.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Основан этот музей под открытым небом был в 1998 году Юрием Овчинниковым.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

«Парк Бонсай» — это восточный сад, расположенный среди сибирских берез и сосен в Центральном сибирском ботаническом саду. Здесь, на площади в 1,5 гектара разместилась экспозиция, в которой нашла отражение природа уголки Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, северной Японии и Китая, Европы и Северной Америки. Основан этот музей под открытым небом был в 1998 году кандидатом биологических наук, дизайнером и путешественником Юрием Овчинниковым.

— Сегодня в парке — великолепная коллекция сибирских бонсаев. Изящные миниатюрные сосны, кедры, лиственницы. Бонсай можно сделать из любого дерева или кустарника. Если взять, к примеру, кедр, который мы знаем как мощное дерево, и подстригать его со знанием дела, он никогда не станет большим, но в малой своей копии достигнет расцвета, — сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

В парке создаются подходящие для каждого экспоната растительные сообщества.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

В парке создаются подходящие для каждого экспоната растительные сообщества.Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Однако не стоит полагать, что этот парк создан только для эстетического наслаждения. Ведь Центральный сибирский ботанический сад — крупнейшее научно-исследовательское учреждение, в лабораториях которого сделаны десятки открытий. И «Парк Бонсай» основан на тех же научных принципах. К примеру, все растительные композиции здесь привязывают к месту обитания. Для этого в парке создаются подходящие для каждого экспоната растительные сообщества.

В этой обители гармонии человека и природы, каждый сможет найти что-то особенно притягательное для себя. Полюбоваться редкими краснокнижными видами растений, взглянуть на могучие деревья в миниатюре и просто побыть наедине со своими мыслями. А для особо любознательных посетителей в парке предусмотрены экскурсии. В общем, остается только дождаться конца самоизоляции — и можно сразу же отправляться в сад.

Сегодня в парке — великолепная коллекция сибирских бонсаев. Изящные миниатюрные сосны, кедры, лиственницы. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Сегодня в парке — великолепная коллекция сибирских бонсаев. Изящные миниатюрные сосны, кедры, лиственницы. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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