2020-05-15T22:00:03+03:00
Общество

В Новосибирске протестируют новое средство для борьбы с пылью

Применить его планируют на тех участках дорог, где много заездных карманов
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске планируется протестировать новое средство против пыли на дорогах.В Новосибирске планируется протестировать новое средство против пыли на дорогах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске наступила пора теплых деньков, а вместе с ней в город пришли и уже ставшие привычными для горожанам проблемы летнего сезона. Одна из них — это пыль. Но оставлять ее без внимания руководство города не собирается: Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске планируется протестировать новое средство против пыли на дорогах. Мэр города утверждает, что, прежде, чем пускать этот раствор в обиход, необходимо провести все необходимые испытания, которые смогут доказать не только его эффективность, но и безопасность для людей и транспорта.

— Проблема пыли — актуальный для города вопрос. Наша новосибирская компания представила свою инновационную разработку — раствор для пылеподавления на дорогах. Средство успешно протестировано на предприятиях угольной отрасли в Кемеровской области. Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска, — отметил Анатолий Локоть.

Применить новое средство планируют на тех участках дорог, где много заездных карманов. Начнутся тестирования после того, как будут подготовлены все необходимые документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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