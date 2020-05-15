«А кто платить будет?»: сибиряк на «Ладе» протаранил две машины и сбежал

15 Май 2020 2020-05-15T20:42:53+03:00

В Новосибирске в Академгородке сибиряк на «Ладе» протаранил два автомобиля. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске в Академгородке сибиряк на «Ладе» протаранил два автомобиля. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения жилого дома, расположенного рядом.

— На камеру дома № 10 на улице Терешковой попал момент ДТП: на кадрах видно, как Lada Largus врезается сзади в мини-кроссовер Nissan Juke, который, в свою очередь, отбросило в припаркованный впереди седан Toyota Camry. Водитель «Лады» сразу же сбежал с места ДТП. По словам очевидцев, он был нетрезв, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки посочувствовали владельцам пострадавших авто. Подписчики паблика надеются, что виновник случившегося все же ответит за это:

— Кто теперь, интересно, будет компенсацию платить владельцам разбитых машин?

— Надеюсь, он наказание получит.

— От такого удара машины могли и сильнее пострадать, — пишут люди.

Сибиряк на Ладе протаранил две машины и сбежал.

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