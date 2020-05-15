«А кто платить будет?»: сибиряк на «Ладе» протаранил две машины и сбежал
В Новосибирске в Академгородке сибиряк на «Ладе» протаранил два автомобиля. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения жилого дома, расположенного рядом.
— На камеру дома № 10 на улице Терешковой попал момент ДТП: на кадрах видно, как Lada Largus врезается сзади в мини-кроссовер Nissan Juke, который, в свою очередь, отбросило в припаркованный впереди седан Toyota Camry. Водитель «Лады» сразу же сбежал с места ДТП. По словам очевидцев, он был нетрезв, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки посочувствовали владельцам пострадавших авто. Подписчики паблика надеются, что виновник случившегося все же ответит за это:
— Кто теперь, интересно, будет компенсацию платить владельцам разбитых машин?
— Надеюсь, он наказание получит.
— От такого удара машины могли и сильнее пострадать, — пишут люди.
Сибиряк на Ладе протаранил две машины и сбежал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU