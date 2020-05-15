2020-05-15T19:05:11+03:00
Общество

«Оставила квартиру открытой»: в Новосибирске пропала 82-летняя бабушка в бордовом халате

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 11 мая
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 82-летней Васильевой Веры Арсентьевны. Фото: "Лиза-Алерт"Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 82-летней Васильевой Веры Арсентьевны. Фото: "Лиза-Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» Новосибирск просят помощи в поисках пропавшей 82-летней Васильевой Веры Арсентьевны. Пенсионерка жила одна и ранее не пропадала. Родственники, которые приехали ее проведать, обнаружили, что в квартире бабушки открыта дверь, но внутри никого нет. По словам соседей, пенсионерка ушла из дома 11 мая: с этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в бордовый домашний халат, под ним были штаны. На ногах были темные сапоги или грязно-зеленые калоши, на голове — темная вязаная шапка.

Поисковики предупреждают, что бабушка может страдать потерей памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вера Арсентьевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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