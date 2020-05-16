2020-05-15T19:12:41+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 1447 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Маски необходимы, чтобы защититься от заразы.Маски необходимы, чтобы защититься от заразы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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По информации оперативного штаба области, число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года составило 1447 человек, в том числе 91 ребенок. В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1501 пациент с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находится 61 сибиряк, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у семерых детей маленьких пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

За прошедшие сутки в оперативном штабе сообщили о смерти двух пожилых женщин, зараженных коронавирусом. Новыми жертвами COVID-19 стали 68-летняя и 71-летняя пациентки.

Врачи за сутки выписали из больниц сразу 71 пациента, выздоровевшего от коронавируса. Теперь в регионе 527 человек, которые излечились от коронавируса.

По информации на 16 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 69170 тестов на коронавирусную инфекцию.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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