2020-05-15T18:42:39+03:00
Происшествия

«Родители были рядом»: в Новосибирске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика

Ребенок катался на велосипеде по улице
Алена КУЛЕШОВА
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В Октябрьском районе города водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция НовосибирскаВ Октябрьском районе города водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
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Сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием ребенка на велосипеде. В Октябрьском районе города водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика.

— Около половины пятого вечера 24-летний водитель автомобиля kia rio ехал по улице Хитровская со стороны улицы Дубравы в сторону Выборной. Напротив дома № 99 на улице Хитровская он сбил 5-летнего мальчика, который катался там на велосипеде, — пояснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с предварительным диагнозом ушиб левой ноги. Стоит отметить, что в момент аварии родители ребенка находились неподалеку.

На месте случившегося работали сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, под Новосибирском 14 мая иномарка сбила 9-летнего мальчика, так же катавшегося на велосипеде. Ребенка с тяжелыми травмами головы и переломами доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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