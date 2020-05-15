«Она два дня бродила по городу»: волонтеры рассказали о поисках 72-летней пенсионерки

15 Май 2020 2020-05-15T17:08:51+03:00

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Пропавшую в Новосибирске 12 мая 72-летнюю бабушку благополучно нашли. Поисками пенсионерки занималась полиция и волонтеры. В поисковом отряде «Лиза-Алерт» рассказали о том, как это происходило.

По словам волонтеров, женщина уже пропадала ранее. Еще 26 апреля они получили звонок на горячую линию: люди сообщили, что встретили на улице пенсионерку, которая была одета не по погоде и была дезориентирована. Тогда поисковикам вместе с полицией удалось быстро отыскать родных женщины и вернуть ее домой.

Но история на этом, увы, не закончилась. 13 мая в поисковой отряд «Лиза-Алерт» поступила заявка на поиск той самой женщины. Бабушка ушла из дома 12 мая и не вернулась. Волонтеры сразу же выехали на место пропажи, чтобы найти и посмотреть камеры и понять, во что была одета пенсионерка на момент пропажи. Всего на поиски выехало 48 человек, еще 5 вели поддержку дистанционно.

Но, тем не менее, к утру бабушка не была найдена. Кроме того, никаких новых свидетельств за 13 число не поступало: последний раз женщину видели только в день пропажи. В 10 утра того же дня волонтеры получили первое свидетельство, но, как выяснилось, это была не та бабушка, которую они разыскивали. А около полудня к ним на горячую линию поступил звонок: пенсионерку только что видели в Октябрьском районе, свидетель с ребенком в коляске, задержаться на месте не может. Но женщина полностью подходит под все приметы поисковиков, даже назвала свое имя. Приехавшие на место экипажи уже никого не застают. Но волонтеры не сдаются.

Поисками пенсионерки занималась полиция и волонтеры. Фото: "Лиза-Алерт"

— Первоочередной задачей было найти камеры, чтобы точно убедиться, что это именно та бабушка, которую мы ищем. Потому что, по словам свидетеля, одета она была уже не так, как мы указывали в первоначальной ориентировке, — поясняют в поисковом отряде «Лиза Алерт». — В четыре часа мы получили первое изображение с камер и подтверждение от родных: «Это она!» Как женщина оказалась на расстоянии более чем 12 километров от дома, как провела эти двое суток, где переоделась — не понятно. Но тогда мы точно знали, что нужно сделать «последний рывок» и вернуть Тамару Петровну домой до темноты.

Почти в восемь вечера 14 мая поисковики получили еще одно изображение с камер видеонаблюдения уже из Центрального района города. Бабушка активно перемещалась, хотя не знала, куда и зачем идет. Около девяти вечера волонтеры получают команду «СТОП». Инфорг передает фотографию найденной женщины родным и получает подтверждение, что это она. Бабушка была передана сотрудникам полиции, из отдела ее уже забрали родственники.

— Старый человек с возрастными изменениями, потерей памяти и деменцией, это всегда сложно. И для родных и для поисковиков. Пожалуйста, не проходите на улице мимо таких бабушек и дедушек. Не покупайте им билет на транспорт, ведь они могут ехать в несуществующие адреса, снесенные много лет назад дома и вообще думать, что находятся в другом городе. Потратьте несколько минут, позвоните на номер 112 или по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 — напоминают в поисковом отряде.

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ИСТОЧНИК KP.RU