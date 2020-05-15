«У него тяжелые травмы»: под Новосибирском иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
Под Новосибирском произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Иномарка сбила мальчика, ехавшего на велосипеде.
— Авария случилась 14 мая, около семи часов вечера в дачном поселке Кудряшовский. Водитель автомобиля «Тойота Рав-4» около дома № 14 на улице Октябрьская сбил 9-летнего мальчика, который выезжал со своего участка на велосипеде, — пояснили в официальной группе Вконтакте Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Пострадавшего мальчика доставили в Детскую ГКБ Скорой помощи. У него тяжелые травмы головы и переломы.
Сотрудники полиции проводят по факту аварии проверку, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, недавно в Новосибирске произошла еще одна авария, в которой получил травмы ребенок. Во дворе дома на №6 на улице Менделеева водитель сдавал назад и не заметил 2-летнюю девочку, которая шла там с няней. Пострадавшую малышку увезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU