«У него тяжелые травмы»: под Новосибирском иномарка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде

15 Май 2020 2020-05-15T15:03:24+03:00

Иномарка сбила мальчика, ехавшего на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

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Под Новосибирском произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Иномарка сбила мальчика, ехавшего на велосипеде.

— Авария случилась 14 мая, около семи часов вечера в дачном поселке Кудряшовский. Водитель автомобиля «Тойота Рав-4» около дома № 14 на улице Октябрьская сбил 9-летнего мальчика, который выезжал со своего участка на велосипеде, — пояснили в официальной группе Вконтакте Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пострадавшего мальчика доставили в Детскую ГКБ Скорой помощи. У него тяжелые травмы головы и переломы.

Сотрудники полиции проводят по факту аварии проверку, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, недавно в Новосибирске произошла еще одна авария, в которой получил травмы ребенок. Во дворе дома на №6 на улице Менделеева водитель сдавал назад и не заметил 2-летнюю девочку, которая шла там с няней. Пострадавшую малышку увезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU