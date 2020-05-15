Мэрия Новосибирска готова отсрочить платежи для предпринимателей

15 Май 2020 2020-05-15T14:18:13+03:00

На поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета Новосибирска предварительно задействуют около 860 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перечень расширен — помощь окажут и тем, кто не упомянут в постановлении правительства

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По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя разработан пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства, арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Проект проходит обсуждение в депутатских комиссиях, а 20 мая будет вынесен на сессию Совета депутатов города Новосибирска.

— По постановлению Президента Российской Федерации мы разработали ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Из бюджета Новосибирска предварительно задействуем около 860 миллионов рублей. Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Но это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский доложил мэру, что меры поддержки коснутся не только тех категорий предпринимателей, которые упомянуты в постановлении правительства РФ, но и некоторых других категорий.

— Мы расширили перечень и не забыли о нестационарных торговых объектах нашего региона — поддержка этой категории не нашла отражения в федеральных нормативных актах. Также средства будут выделены негосударственным образовательным учреждениям. Если они не попадут под действие постановления Российской Федерации, мы окажем им помощь как субъектам малого и среднего бизнеса, — сообщил Георгий Жигульский.

Согласно проекту отсрочка уплаты арендных платежей для предприятий, пострадавших во время действия особого режима, предоставят за период с 1 апреля по 30 июня.

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